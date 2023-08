Na Žďársku a Havlíčkobrodsku je v těchto dnech možné vidět létat vrtulník neobvykle nízko. Pomáhá totiž se speciálním průzkumem. Nad krajinu Vysočiny se vrátí opět v září.

Geologický vrtulník s detektorem; Zdroj: Se souhlasem České geologické služby

Zásoby niklu, mědi, kobaltu a kovy platinové skupiny objevili geologové nad Ranském podlesí na Havlíčkobrodsku. Podle vedoucího výzkumu Vojtěcha Werticha z České geologické služby není do budoucna vyloučená těžba v této oblasti. „Záleží to například na cenách kovů, poptávce nebo potřeb státu. Ložiska se v současnosti netěží. Pokud by se to mělo změnit, tak je to otázka dlouhodobého a náročného ložiskového průzkumu,“ popsal geolog.

Žďárská rašeliniště ohrožuje sucho: ochranáři chtějí do krajiny vrátit vodu

Ke zkoumání oblasti využívají geologové novou speciální technologii. Pouze sto metrů nad zemí létá vrtulník. „Šedesát metrů nad zemí je pak detektor. Ten přijímá signály zemského magnetického pole. Podobné výzkumy se u nás nikdy nedělaly. Jde o velmi speciální věc. Testujeme nové metodiky. V ranském masivu jsou takzvané ultramafické horniny. Ty pochází ze zemského pláště,“ vysvětlil Wertich.

Geologové mají v plánu se do Ranska brzy vrátit. „Další výzkumy bychom dělali v první půlce září. Přesný datum však ještě nemáme,“ předeslal Vojtěch Wertich. Současný výzkum potrvá do pátku 25. srpna.