Jdu trhy dál a procházím kolem stánku s voňavým pečivem a moravskými frgály. O stánek vedle mě do nosu zasáhne neobvyklá vůně. Nabízí zde mnoho druhů různého koření a čajů. „My jsme z Brna, do Nového Města své produkty jezdíme nabízet velice rádi. Lidí chodí hodně, vyšlo nám i počasí,“ usmívá se prodávající Jarmila Mrázová. Nabízené koření si míchají sami. „Co se dá vypěstovat u nás se pěstuje u nás a zbytek dokupujeme na Holandské burze. Směsi mícháme sami,“ dodává.

Zastavuji se ještě u stánku Brusinka rakytník. Příjemná prodavačka Marie Kopecká mi na ochutnávku podává jablečný mošt s rakytníkem. „Nabízíme klasické brusinky nebo kořeněné, které jsou výborné ke grilovaným sýrům a ke steakům. Máme taky marmelády s kousky nebo hladké. V nabídce máme i mošt s rakytníkem nebo ovocné kůže, ty jsou zdrojem céčka a betakarotenu,“ vyjmenovává nabídku.

Výrobky jsou z firmy u Hradce Králové. „Já sem jezdím na každé trhy, už od začátku, bývalo zde pár stánků, maximálně do deseti. Teď se to tu hezky rozrostlo. Všichni prodejci jsou zde dobří. Je to klasický farmářský trh, žádné zbytečné stánky. Každý se snažíme nabízet to nejlepší,“ pochvaluje si Kopecká.

Sleduji návštěvníky trhu, které láká také výstavka hub z českých lesů. „Tuhle houbu jsem snad v lese ještě neviděl,“ říká muž, který si výstavu prohlíží. „Podívej, tahle houba je jedovatá, nesahej na ni,“ obdivuje výstavu maminka s dcerkou.

Novoměstské farmářské trhy mají svým návštěvníkům opravdu co nabídnout. Konají se v parku na Vratislavově náměstí. Jde o předposlední šanci na nich nakoupit v aktuální, dvanácté sezoně.