Nové Město na Moravě – Vojtěch Zikmund z Domácího hospice Vysočina, který má sídlo v Novém Městě na Moravě, byl nominován v anketě pečovatel/ka roku – terénní služby, kterou vyhlašuje Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Vojtěch Zikmund. | Foto: archiv Vojtěcha Zikmunda

„Vojtěch Zikmund vyniká ochotou pomáhat druhým, a to nejen v práci, ale i v osobním životě. Současně ale dokáže stanovit své hranice a jím poskytovaná péče je tak vždy maximálně profesionální a uživatelům služeb přínosná. Ocenění si zaslouží z více důvodů, především proto, že pracuje v terénní hospicové službě už neuvěřitelných třináct let. Po celou tuto dobu se setkával a setkává se smrtí, a jeho práce je stále profesionální a stále se podle podle mého názoru do práce snaží přinést svůj osobitý přístup. Myslím, že výjimečný je v tom, že dokáže splnit pravidla služby a zároveň pomáhá zvládat obtížnou situaci umírání s vhodnou mírou nadhledu. Jeho spolupráce s rodinou klienta je profesionální a přitom lidská. Kolegy ve svém týmu respektuje a má s nimi dobré vztahy,“ popsala nominovaného Lucie Zikmundová.