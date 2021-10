Pro politology bývají volby sváteční událostí. Platí to pro vás stále i po letech?

Voleb je příliš mnoho. Když se podíváte na to, jak často volíme, je to téměř každý rok. Někdy i dvakrát do roka. Pokud je příliš mnoho voleb, člověku to do jisté míry zevšední. Konkrétně ale sněmovní volby jsou dobré v tom, že pro voliče, média i strany jsou to prvořadé volby.

Jak dlouho dopředu jste byl rozhodnutý o své volbě?

Jsem stálý volič jedné strany už asi deset let. Patřím do kategorie loajálních příznivců.

Nebylo to tedy rozhodování na poslední chvíli?

U mě rozhodně ne.

Pětice opozičních stran se spojila do dvou koalic. Kdyby kandidovaly samostatně, neměly by šanci získat víc hlasů?

Kdyby kandidovaly samostatně lidovci a TOP 09, není u nich vůbec jisté, že by prošly do sněmovny přes pětiprocentní klauzuli. Když se díváme na poslední volby u Starostů, překonali ji také velmi těsně. Motivace malých stran zapojit se do volebních koalic je pochopitelná.

Jakou motivaci pro vstup do koalice měla ODS?

Bez dvou malých stran by neměla šanci být za stávajících podmínek velkou politickou formací. To znamená někým, kdo má šanci volby vyhrát.

Je to tedy strategický krok?

Určitě. Vytvoření volebních koalic byl nepochybně strategický tah. Koalici vedené ODS zjevně docela vyšel. U koalice Pirátů a STAN je to spornější. Tam se opravdu potkaly dvě strany, které jsou až příliš odlišné ve svém směřování, a je to vidět na kampani.

Jak to myslíte?

Piráti byli a jsou protestní stranou pro mladé voliče a Starostové jsou mainstreamová, trochu usedlá strana. V kampani to zjevně nefungovalo společně dobře.

Koalice jsou pro mnohé voliče něčím novým, může je tato novinka nějak ovlivnit?

SPOLU se jejich značka v posledních měsících docela zavedla. Vznikla před tři čtvrtě rokem, ale jeví se mi, že to většina voličů stran, které ji tvoří, přijala. Ví, že SPOLU je něco, co reprezentuje ODS, TOP 09 a lidovce. U Pirátů a STAN se zdá, že hlavně hodně voličů Pirátů se s ní úplně neztotožnilo. Je otázka, jestli se to nepromítne do výsledku koalice i do většího kroužkování u kandidátů Starostů, což může v koalici dost změnit rozložení mandátů.

S ANO se u soudu v Brně stále táhne kauza Stoka, řeší i další záležitosti. Ovlivní to jeho výsledek?

Stoka je určitě jeden z faktorů, který může působit na některé voliče, aby nevolili ANO. Ale minimálně stejně důležité, řekl bych i důležitější z hlediska motivace, je skandál kolem Pandora Papers nebo fakt, že je ANO jako klíčová vládní strana spojované se zvyšováním cen kde čeho. Byť za to může jenom částečně. Ale některé z voličů to může odrazovat.

Může inflace a Pandora Papers ovlivnit také skalní voliče ANO?

Nemyslím si, že to u většiny změní jejich názor. Zjevně to ale odradí některé nerozhodnuté. ANO nemá velkou šanci, že lidé, kteří v posledních dnech a týdnech nevěděli, koho volit, hlas opravdu hodí ANO. Spíš si myslím, že zamíří jinam.

V poslední době stoupají počty nakažených. Ovlivní zhoršující se covidová situace volební účast?

Při loňských krajských volbách obava z nakažení ve volební místnosti zjevně snížila účast hlavně u starších lidí a řada z nich nepřišla volit. ANO, ČSSD a komunisté mají výrazně nadstandardní podporu u důchodců, takže se to promítlo negativně do výsledku těchto stran. V tuto chvíli ale nemám pocit, že bychom byli ve stejné situaci jako před rokem. Zatím se zdá, že čísla nakažených a hlavně hospitalizovaných jsou mnohem nižší. Míra strachu přijít do volební místnosti je tak výrazně nižší.

K posledním sněmovním volbám dorazilo šedesát procent voličů. Bude jich letos zhruba stejně?

Očekávám kolem šedesáti procent. Ale je otevřené, jestli jich bude osmapadesát, šedesát procent nebo ještě o něco málo víc. Účast u sněmovních voleb je zhruba od roku 2006 plus minus dost podobná, okolo šedesáti procent. Není letos asi nějaký silný impuls, který by ji posunul výrazně nahoru nebo dolů.