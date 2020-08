Mezi několika stovkami jmen uchazečů o zastupitelská křesla lze najít i zajímavé osobnosti. Překvapivé je páté místo na společné kandidátce TOP 09, Klubu angažovaných nestraníků a Koruny české. Je na něm zakladatel agentury Dobrý den Luboš Rafaj.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Hrabal

„Já jsem do politiky nikdy nechtěl jít a nešel bych, kdyby mě něco netlačilo. Mě to tlačí, tak jsem podpořil pelhřimovskou kandidátku při městských volbách ještě jako nestraník,“ začal Rafaj vysvětlovat a pokračoval: „Teď jsem vstoupil do TOP 09, protože bych chtěl uspíšit příchod doby postbabišovské. Ale nejen kvůli tomu. Chtěl bych, aby se svých věcí chopili lidé, kteří se v nich vyznají a kteří tu svou práci dělají rádi.“