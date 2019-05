Lidé o ní mluví s úctou a láskou, paní učitelka je pro mnohé z nich velkým příkladem. Ačkoliv ji zdraví občas trochu zradí, její myšlenky plynou s lehkostí, kterou by jí kdokoliv mladší mohl závidět. Je také stále velice zodpovědná, to je také důvodem, proč bývá pokaždé mezi prvními voliči. „Mladí dnes chodí k volbám velmi málo. Je to škoda. Každý hlas je důležitý. Sami tak můžeme rozhodnout o budoucnosti naší vlasti,“ připomněla Blažena Šedá.

Když šla k volbám poprvé, bylo to v malé vesničce Petrovice. „Tehdy to nebyla taková sláva jako nyní. Volby byly úplně obyčejné. Ale jinak se volby od té doby moc nezměnily. Snad jen doručování volebních lístků bylo jiné. Přinesl je obecní zřízenec, roznášel je po celé obci, do každé domácnosti. V Petrovicích byl tehdy obecním zřízencem starší pán, skoro bych řekla dědeček. Ten měl na starosti spoustu nejrůznějších věcí, mimo jiné také zvonění. Všechno, co z obce odcházelo nebo do ní naopak přicházelo, prošlo jeho rukama,“ zavzpomínala Blažena Šedá.

Paní učitelka se ovšem neobrací jen do minulosti, ale velice pozorně sleduje také současné dění a na všechno si vytváří svůj vlastní názor. „Pokud jde o Evropskou unii, myslím si, že když už jsme se dostali tak daleko, mělo by to pokračovat. Měl by to být celek, kterému záleží na prospěchu všech států, které v něm jsou. Evropská unie není na škodu, ale ku prospěchu nás všech. Jednou už jsme do ní vstoupili, tak bychom měli vydržet. A všichni by to měli respektovat,“ řekla Blažena Šedá.