Jihlavsko – Sérii překvapení přinesly komunální volby i v městysech a větších obcích na Jihlavsku, které mají kolem dvou tisíc obyvatel.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Ve Staré Říši letos zvítězili s bezmála dvaatřiceti procenty hlasů komunisté. Do zastupitelstva opět zvolený dosavadní starosta Zdeněk Svoboda (KSČM) potvrdil, že ve Staré Říši starousedlíci stále přiživují boj mezi komunisty a lidovci. „Před volbami mezi kandidáty stran nebyly střety. Měli bychom táhnout za jeden provaz a co nejdřív dokončit rozdělané práce. Nejdůležitější projekt je čistírna odpadních vod, pak dokončení školky a další věci,“ přiblížil priority staroříšských Svoboda.

V Batelově šli voliči k urnám s možností volby z devíti politických uskupení. Podle odstupujícího batelovského starosty a zvoleného kandidáta Petra Janouška (ODS) byla letos předvolební situace konfliktnější, než byli batelovští voliči zvyklí.

Dobrý starosta nejdřív hasí požár

„Hasiči na dvou kandidátkách nepřišli s volebním programem jako ostatní strany. Byl to spíš protest proti rekontrukci hasičské zbrojnice městysem a snaha dostat se zpátky na radnici. Dobrý hospodář, když mu teče do domu, spraví střechu a nekupuje novou sekačku nebo bazén. Tak se nehospodaří,“ shrnul Janoušek.

Odstupující starosta Luk nad Jihlavou a zvolený kandidát Viktor Wölfl (NK) potvrdil, že kandidáti čtyř volebních stran se před volbami občas poškorpili. „Základ je dohodnout se, co je třeba udělat a pak přijde na řadu shánění peněz,“ upřesnil Viktor Wölfl. V Dobroníně skončili komunisté za nezávislými kandidáty SNK 2010 na druhém místě s téměř třiceti procenty hlasů. „Jisté strany navrhovaly privatizaci obecních bytů. Výtěžek měl jít na nesmyslné projekty a lidem se všelijak lhalo. Psali jsme občanům dopis, že by se mohli dostat do bezvýchodné situace,“ přiblížil odstupující dobronínský starosta a zvolený kandidát Jiří Vlach (KSČM).

Do nového zastupitelstva se dostala i starostka Kamenice Eva Jelenová (SKNK). Potvrdila, že čtyři zastupitelé se v Kamenici vymění, ale klíčovou investici, kterou je výstavba kanalizace, by to nijak nemělo ohrozit.