V obci je mateřská škola. Kolik dětí do ní chodí?

Máme kapacitu osmnáct dětí. V posledních letech je stále naplněná. A i v budoucnu by mohl její provoz pokračovat, dětí je v Obyčtově dost.

Máte kanalizaci i s čistírnou odpadních vod. Jak je to s dodávkou vody?

Měli jsme tu velké problémy s vodou. Máme vodu ze studní a z vrtu. Ale když jsou sušší roky, studny vysychají. Takže jsme museli vodu dovážet pomocí cisteren.

To se vám muselo ale dost prodražit…

Dvě stě korun za kubík. A občas jsme taky na vodu museli čekat, než ji mohli přivézt. Ale nad Obyčtovem vede přivaděč vody Mostiště - Žďár. Tak jsme se domluvili, že se na něj napojíme. Když je vody málo, pustíme vodu z přivaděče, ta nateče do vodojemu a nemusíme ji vozit cisternami.

Obyčtov je také známým poutním místem. Tradice pořád trvá?

Už to není tak slavné, jako to bývalo dříve. V posledních letech to trochu upadlo. Ale stále sem v den pouti chodí procesí z Jam a z Radostína. V kostele je pak odsloužena mše. A nechybí ani světská část – kolotoče, stánky a houpačky.

A vaše plány do budoucna?

Na místním výletišti bychom chtěli vytvořit nové kulturní zázemí. A plánujeme i výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem. To nám zatím chybí.