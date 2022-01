Veřejné hlasování o obou návrzích se uskuteční v únoru. Vyčleněná částka, do níž se musí realizované návrhy vejít, činí dohromady 600 tisíc korun. „Současně se budeme snažit částku podpořit i nějakou dotací,“ uvedla místostarostka města Ludmila Řezníčková.

Projekt k využití vody ze Staviště počítá s tvorbou vodních herních prvků, přístupem do vody nebo vodním hřištěm na břehu. Druhým návrhem je vybudování pumptrackové dráhy – ta je terénním cyklistům k dispozici nejblíže v novoměstské Vysočina Areně.

Participativní rozpočty jsou mezi lidmi oblíbené. Do hlasování se pravidelně zapojují stovky obyvatel. „Jsem moc ráda, že si alespoň o části městských peněz mohou lidé rozhodovat sami. Osobně se do hlasování vždycky připojuji. Jsem ráda, když mnou zvolený návrh zvítězí, i když ne vždy mám stejný názor s většinou. Ale ono je nakonec jedno, který návrh vyhraje, hlavně že ve městě přibude něco nového, co lidem udělá radost,“ říká Kateřina Dvořáková ze Žďáru nad Sázavou.

V participativním rozpočtu Žďárští poprvé hlasovali na podzim roku 2016. Nejvíce hlasů tehdy získala úprava vstupu do úvozu na Klafaru s připomínkou prvního osídlení Žďáru.