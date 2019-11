Žďár nad Sázavou – Celkem 103,70 koruny za kubík vody od nového roku zaplatí odběratelé „svazkové“ vody ve žďárském okrese. Z toho 60,60 koruny bude tvořit vodné a 43,10 koruny stočné. Letos ve Žďáře a dalších městech a obcích, které jsou sdruženy ve Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a voda je do nich distribuována Vodárenskou akciovou společností, kubík vody stojí 99,20 koruny (vodné 58 Kč/m3 a stočné 41,20 Kč/m3).

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Cenu ve výši 103,70 koruny za kubík vody však budou spotřebitelé platit jenom do konce dubna, od května se pak díky novele zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH, což přináší změnu sazeb DPH, zase sníží. Vodné a stočné se tak přesune z patnáctiprocentní sazby do desetiprocentní, a to dostane cenu vody na Žďársku zpět na stávajících 99,20 koruny. „Dochází k přeřazení některých zdanitelných plnění do desetiprocentní sazby. Toto zákonné opatření se týká i vodného a stočného, kde od 1. května 2020 dojde k úpravě DPH z patnáctiprocentní sazby na desetiprocentní. Snížení sazby DPH zaznamenají zvláště odběratelé z řad obyvatelstva, a to snížením ceny pro vodné a stočné od 1. května,“ potvrdila předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.