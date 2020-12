/PŘEHLED CEN/ Lidé na Žďársku zaplatí v příštím roce více za vodu. Naopak cena tepla zůstane stejná. Plyn by dokonce mohl být pro některé levnější.

Zatímco letos zaplatili odběratelé na Žďársku za vodné a stočné 99,20 korun za kubík vody, v následujícím roce to bude 103,10 korun za stejné množství. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko schválil navýšení ceny vodného a stočného na rok 2021 o 3,9 procenta. „Čekal jsem to, pořád jen zdražují. Čím víc šetřím, tím víc platím. Je to k vzteku,“ rozhorlil se Jaroslav Sedláček ze Žďáru nad Sázavou.