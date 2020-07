Zvýšené množství sinic a chlorofylu už hygienici zaznamenali na Žďársku. Konkrétně v Medlově, Pilské nádrži a ve Velkém Dářku. Zhoršení také hygienici hlásí u vodních nádrží Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku.

Velmi dobrá kvalita vody je například v Břevnické nádrži, Dalešické přehradě, v lomu v Dolní Cerekvi nebo v novoměstském rybníku Koupaliště.

Oblíbený Medlov

Přestože voda v Medlově nepatří k těm nejčistším, rybník se každoročně těší velké oblibě koupajících. „Jezdíme na Medlov pravidelně. Je tam cedule s aktuální informací o kvalitě vody, ale musím přiznat, že se tam koupeme i když to pak už hygienici nedoporučují. Zatím jsme si odtamtud žádné zdravotní komplikace nepřinesli, asi jsme silní jedinci,“ rozesmál se Zdeněk Zatloukal z Olomouce.

V sousedním rybníku Sykovci letos hygienici kvalitu vody nesledují. Rybník sice patří k vodním plochám, z nichž pravidelně odebírají vzorky, tentokrát je v něm ale kvůli jarnímu výlovu vody pramálo. I přesto je Sykovec doslova v obležení. „Nemohli jsme si to nechat ujít. Je to sice brouzdaliště pro děti, ale voda alespoň trochu osvěží. A mám jistotu, že se mi tam děti neutopí,“ řekla maminka pětileté Anežky a sedmiletého Václava Jana Plačková z Hlučína, která do Žďárských vrchů přijela s dětmi na dovolenou.

„Já bych tam nevlezl. Vody je tam málo a určitě se rychle kazí. I když jsem ubytovaný ve Třech Studních, raději vyrazím třeba k Medlovu nebo i někam jinam. Přece jen té vodě v Sykovci letos nevěřím. Příští rok už to bude určitě lepší,“ nechal se slyšet další třístudenský rekreant Martin Kolář z Moravské Třebové.