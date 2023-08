Z hospodářských zvířat se podle zemědělce Jiřího Kunce může snadno stát vlčí potrava. „Bude se to prvně týkat chovatelů ovcí. Pokud by vlci šli i do dobytka, je to na zavření a ukončení chovu. Stáda si totiž stres ponesou dál. Člověk si tady stovky let buduje společenství, aby mu odpovídalo okolí a sloužilo mu. Najednou se vracíme zpátky do minulosti. Šelmy tady dvě stě let nežily a teď se budeme muset k soužití vrátit,“ reagoval Kunc.

Zdroj: Se souhlasem Václava Hlaváče

Ministerstvo zemědělství chovatelům přispívá na lepší ohrady nebo ovčácké psy. „Je to řešení, ale jen částečné. Pastevecký pes totiž bude stáda chránit proti jakémukoli predátorovi. Jsme v turistické oblasti. Ovčácký pes nebude dělat rozdíl mezi vlkem a mazlíčkem turistů. Můžeme si tedy tímto řešením spíš zavařit než pomoci,“ upozornil na možné problémy Kunc. A dodal, že s ochranáři budou zemědělci mít schůzky i do budoucna.

Podle Václava Hlaváče možnost napadnutí domácích zvířat existuje, a proto se tomu snaží předejít. „Návrat vlků do současné krajiny nebude jednoduchý. Připravujeme se, že problémy mohou vyvstat. Proto místní farmáře oslovujeme. Vzájemný kontakt je důležitý. Je to cesta, jak těm problémům předejít. Poskytujeme jim i přesnější údaje, kde se vlci vyskytují, aby se mohli připravit,“ ubezpečil ochranář.

Vlk na Vysočině. Lidem nebezpečí nehrozí, přírodě může pomoct, říká ochranář

Hlaváč ještě dodal, že to pro něj je symbolický moment. „Vlci žijí skrytě v lesích a kontaktu s člověkem se vyhýbají. Veřejnost o jejich přítomnosti ani neví. Negativní a emoční reakce zatím taky nemáme,“ doplnil ochranář.