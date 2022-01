Zájem byl s příchodem chladného počasí opravdu velký. „Letos jsem byl poprvé. Bylo to super, sníh byl parádní a lidí bylo tak akorát, nemuselo se čekat u turniketů. Počasí taky vyšlo,“ neskrýval spokojenost domácí Matěj Fischer, který v neděli vyrazil na svah v Lukách provětrat snowboard. „Dnešek byl super, připadal jsem si jak na horách. Když je vidět sníh i kolem a svah je dobře upravený, je to paráda,“ zhodnotil nedělní lyžování Daniel Horáček, také z Luk na Jihlavou.

Do ulic vyrazili tři králové. Ve Vápovicích chodili koledníci až z Norska

Vlekaři i milovníci zimních sportů si teď jen přejí, aby vydržely teploty pod nulou, ideálně i se sněžením. „Má mrznout, jsme připravení a věřím, že uděláme dostatečné zásoby, abychom jeli do 21. března. To je můj cíl,“ usmála se Magda Vaňková. V Lukách i na Křemešníku je každodenní provoz od devíti hodin ráno.

Každodenní provoz je také ve Skiareálu Nový Jimramov na Žďársku. „Ty dva dny nám zachránily život,“ řekl k pátečnímu obnovení provozu Petr Chlubna. „Opravdu nám hrozně pomohlo, že jsme mohli jet celý den už v pátek,“ zopakoval. Zájem o lyžování je ve všední dny totiž nižší. „Dneska tady mám čtyři lidi, ale leden takový bývá. I pro ně jedeme a tak to má být,“ uvedl v pondělí odpoledne Chlubna. Během týdne plánuje zasněžit ještě vršek kopce tak, aby se o víkendu už mohlo jezdit po celé délce sjezdovky.

Na sjezdovkách to žije



- většina sjezdovek na Vysočině o víkendu obnovila provoz



- mrazy přišly právě včas, o víkendech bývá nejvyšší návštěvnost



- vlekaři i milovníci zimních sportů doufají, že předpověď počasí vyjde a sezona už bude pokračovat bez přestávky

Kdyby sníh vydržel do prvního týdne v březnu, bude se sezonou spokojený. Hodně si pak slibuje od jarních prázdnin, ty budou na Vysočině od 14. do 20. února. „Až začnou prázdniny, změní se to, ale do té doby sem jezdí jen lidé z okolí, nikdo z velké dálky nepřijede. Je cítit, že nejsme blízko velkého města,“ vysvětlil Chlubna.

Jiří Pálka ze Skiarélu Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí to však vidí jinak. „Když někdo rád lyžuje, tak jede na velké hory. Já jarní prázdniny ani nepoznám. Dobrou návštěvnost míváme o víkendech plus při školních kurzech,“ zhodnotil Pálka.

Fajtův kopec přitom při oblevě minulý týden nemusel přerušit provoz. „Ubyl nám sníh. Ale když jsme spouštěli 27. prosince provoz, s rolbaři jsem se domluvil, že nechají výšku sněhu až metr s tím, že až přijde avizovaná obleva, půjde pořád jezdit,“ prozradil Pálka, jak sjezdovku připravil na výkyvy počasí.

V posledních dnech pak děla vyráběla tolik sněhu, že bylo možné opět spustit i dětské vleky. A zájem byl i na Fajtově kopci slušný, lyžaři se počítali na stovky. „Bylo to počasím. Konečně mrzlo. Nebylo to o tom, že by lidé dlouho nelyžovali, ale když prší, můžete mít tři metry sněhu a lidi tam nedostanete. Přimrzne, napadne centimetr sněhu a najednou šup, lidi už jsou na kopci,“ uzavřel s úsměvem provozovatel Pálka.