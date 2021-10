Starostka Větrného Jeníka Martina Lisová, která kandidovala na pátém místě kandidátky Spolu, díky kroužkování přeskočila havlíčkobrodského místostarostu Zbyňka Stejskala z ODS. Už dříve Deníku řekla, že v komunální politice chce zvolnit a v roce 2022 se o funkci nejvyšší představitelky obce nebude neucházet. Skutečnost, že ji voliči nyní poslali do sněmovny, její rozhodnutí ještě více uspíšila. „Vzhledem k mému dlouhodobému nesouhlasu s kumulacemi funkcí jsem rozhodnuta nabídnout svou funkci starostky k dispozici. Bude na zastupitelích, jak se k tomu postaví. Každopádně určitě nebudu kumulovat odměnu za obě uvolněné funkce,“ okomentovala svou blízkou budoucnost matka tří malých dětí, která v čele městysu severozápadně od Jihlavy stojí už sedm let.

Její kolegyně z kandidátky Spolu, místostarostka Žďáru nad Sázavou Romana Bělohlávková, se do čela města dostala v roce 2020 poté, co byl tehdejší žďárský místostarosta Josef Klement zvolen do Senátu. Ten nechtěl vykonávat dvě funkce najednou a svou pozici přenechal oblíbené dětské lékařce, která byla tehdy městskou radní. Bělohlávková však na rozdíl od něj svou činnost na radnici zastává coby neuvolněná místostarostka, aby se i nadále mohla věnovat svým pacientům. „Svou práci lékařky sice budu muset po zvolení do sněmovny částečně omezit, ale hodlám si ji udržet i nadále. V případě souběhu funkce poslankyně a místostarostky je to jasné, Na žďárské radnici máme s kolegy sepsanou koaliční dohodu, v níž jsme se jednoznačně usnesli, že kumulování funkcí je vyloučeno. Na listopadovém zasedání zastupitelstva se proto vzdám mandátu místostarostky. Stále ale chci působit v zastupitelstvu města,“ sdělila Bělohlávková, která ve žďárském zastupitelstvu usedá už od roku 2010.

Letos devětatřicetiletý Lukáš Vlček dlouhou dobu působil v komunální politice. Už ve 24 letech se stal starostou města Pacov na Pelhřimovsku, které vedl až do začátku tohoto roku. Poté, co se loni na podzim stal náměstkem hejtmana Kraje Vysočina svůj starostovský post opustil a na pacovské radnici působí coby neuvolněný místostarosta. „Po zvolení poslancem chci s pacovským regionem zůstat stále co nejvíce v kontaktu, zvážím tedy řadovou funkci v zastupitelstvu či radě města. Každopádně ale skončím jako náměstek hejtmana, vyplývá to nejen z mého vnitřního přesvědčení, ale i z koaliční dohody, která kumulování funkcí neumožňuje,“ vysvětlil s tím, že další působení v zastupitelstvu kraje musí zkonzultovat ještě se svými stranickými kolegy. „Je ještě příliš brzy po volbách a my musíme absolvovat řadu jednání, vyjasnit si, co nás čeká, a na základě toho se rozhodnu.“

Jinak než výše zmínění tři noví poslanci se zachoval někdejší hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek při minulých parlamentních volbách v letech 2013 a 2017. Ten si funkci nejvyššího muže regionu tehdy ponechal. Letos Běhounek do Poslanecké sněmovny opět kandidoval, jeho ČSSD však ve volbách pohořela a potřebnou pětiprocentní hranici nepřekročila.

