Vlachovice zkrášlí náves s posezením a zelení, chtějí i vodovod

/FOTO/ Z náměstíčka jen s čekárnou na upravené místo s posezením a zelení. Takhle plánují přetvořit náves ve Vlachovicích na Žďársku. „Chceme, aby to vypadalo celistvě. Teď je to takové neatraktivní. V plánu je to mít hotové letos. Musíme jen sehnat projektanta,“ prozradil starosta obce Jan Petr.

Vlachovice na Žďársku. | Foto: obec Vlachovice

Nejde o jedinou úpravu, který v obci plánují. Výhledově chtějí také pro místní zařídit vodovod. Vodu si totiž musí lidé zatím obstarávat sami vlastními vrty. Cenový odhad je přes šest milionů korun. Oprava mostu na Žďársku zkomplikuje místním dopravu. Víme, koho se dotkne Vznikl však před rokem a půl. „Tehdy byl na trhu klid. Od té doby všechno zdražilo, takže tohle určitě také stoupne. Máme všechno vyřízené včetně stavebního povolení. Čekáme už jen na dotaci. Bez ní bychom se totiž neobešli,“ přiznal starosta.