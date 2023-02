Světový pohár v biatlonu v Novém Městě zavře i některé silnice a parkoviště

Mladí závodníci trénink rozhodně nepodcenili, což bylo na výsledcích znát. „Nejrychlejší čas závodníka v kategorii 13 až 15 let byl 79,59 sekund. Nejrychlejší závodník byl Jakub Barták ze Sboru dobrovolných hasičů Jihlava – Bedřichov. Nejmladší závodnicí ročníku byla Sára Najmanová z SDH Nové Veselí,“ vyjmenoval tři NEJ letošního hasičského klání Marek Prokop.

„Nejrychlejší byl František Brož ze Slavkovic s časem 75,49 sekund. Ale bohužel se mu před cílem vyzula bota a on byl diskvalifikovaný za necelou výstroj,“ doplnila jeho slova další členka organizátorského týmu Alena Ondrová.

Vítězové byli i tentokrát nejen ti, co si ze závodu odnesli ceny, ale i ostatní. Překonali sami sebe a zvládli to, co by nedokázal ani mnohý dospělý.

Helena Zelená Křížová