Zkouškou odvahy by se dalo nazvat zdolávání příkrých skalních cest a nad propastmi zavěšených lávek vírských ferrat. Jistící ocelová lana, žebříky, houpající se mostky, kamenné schody - to vše si malí i velcí návštěvníci o víkendu užili do sytosti. A nejen samotné ferraty. Komu snad připadaly jištěné cesty málo adrenalinové, ten mohl zvolit skalní lezení.

Nahoru žebříkem i kamennými schody. Vírské ferraty si užívaly hlavně rodiny. | Video: Helena Zelená Křížová