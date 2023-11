Dala jméno známé dechové hudbě. Poznejte obec na Vysočině

/VIDEO, FOTO/ Červenobílý, to se mi líbí. To já, to já mám rád. To jsou známá slova skladby z repertoáru kapely pojmenované podle obce, na kterou se dnes ptáme. Deník si pro vás připravil unikátní videokvíz. Vyzkoušejte si, jestli podle záběrů poznáte, kde jsme natáčeli. Určitě to nebude tak těžké.

Poznáte obec na Vysočině? | Video: Deník/Zuzana Musilová