Jen do konce června mohou lidé využívat služeb žďárské pohotovosti. Město totiž lékařskou pohotovostní službu, která ve Žďáře fungovala přes třicet let, zruší. Radní argumentují tím, že je pohotovost na poliklinice málo využívaná a nemá takové zázemí jako nemocnice v Novém Městě na Moravě. A naopak by chtěli využít čtvrté patro, které zatím slouží jako skladiště.

Pohotovost ve Žďáru nad Sázavou. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Služeb žďárské pohotovosti využívá důchodkyně Hana Hornyšová. „Pamatuju si, jak bývala otevřená každý den, a to kdykoli. Postupně se doba však zkracovala. Ale stejně jsem tam párkrát do roka zavítala, když to zdraví potřebovalo. Jinak jsem musela do Nového Města na Moravě. Pohotovost tady bude chybět. Hlavně starším, kteří se do sousedního města jen tak nedostanou. Ale chápu i důvody pro zavření,“ podotkla žďárská obyvatelka.

Zájem o nemocnici na Žďársku měla tři města. Nové Město vyhrálo polohou

V minulosti měla pohotovost ve Žďáře otevřeno každý den. Nyní je lidem dostupná o víkendech a svátcích a nefunguje už pro děti. Na chod pohotovosti dává město přes milion korun. Podle místostarosty Rostislava Dvořáka pohotovost více než patnáct let prochází útlumem. "Služby už neodpovídají současným standardům lékařské péče,“ uvedl místostarosta důvody, proč pohotovost končí.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Podle Dvořáka budou pacienti jezdit do nemocnice v Novém Městě na Moravě. To je vzdálené přibližně deset kilometrů od Žďáru. „Je to špičkové a vybavené pracoviště. Je tam například ultrazvuk či rentgen, což naše pohotovost nikdy neměla. A navíc pacienti jsou v současnosti často do nemocnice už přeposíláni,“ vysvětlil místostarosta s tím, že měsíčně lékařskou pohotovostní službu využívají nižší desítky lidí.

Na možnost využívat žďárskou pohotovost byla zvyklá Eva Talafová z nedaleké obce Sázava. „Hlavně tedy v minulosti, když jsem měla malé děti. Teď už bych je tam ani vzít nemohla. Naštěstí máme auto, takže můžeme kdykoli do nemocnice dojet. Ale myslím si, že žďárská pohotovost bude spoustě lidem chybět. Už teď bylo cítit to postupné omezování,“ řekla.

Žďárská pohotovost přestane fungovat od 1. července.

Zatím je otevřená o víkendu a svátcích.

V minulosti město na její chod dávalo 1,6 milionu korun ročně.

Nyní je to 1,06 milionu korun.

Do budoucna by mohly být nové ordinace ve čtvrtém patře.

Žďárští radní zároveň chtějí na ordinace přebudovat čtvrté patro. Z něj jsou totiž odkládací prostory. Do budoucna by tam mohli mít kancelář psychiatři nebo revmatologové. „Je to náš závazek. Spolupracujeme na tom s novoměstskou nemocnicí. Polikliniku máme zájem nadále využívat. Je to pro nás taková malá nemocnice,“ dodal místostarosta Dvořák.