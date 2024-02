Město proto silnice ve spolupráci s Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací opraví . Kompletní oprava potrvá dva roky. Součástí rekonstrukcí budou sítě, chodníky či most a miniokružní křižovatka u ulice Studentská. S opravou bude souviset také dopravní omezení. Jako první na řadu letos přijde kácení stromů. To bude hotové do konce března.

Letošní plán silničářů: objezd Žďáru za sto milionů i stěna u Květnova

Vysockou ulici ve Žďáře často využívá Oldřich Holotík a jeho manželka. Ta totiž pracuje na poliklinice. „Věnuje se revmatologii. Do důchodu půjde za pár let, takže si dopravní omezení užije. Bude do práce jezdit déle. Silnice není v nejlepším stavu. potřebuje opravit. Je dobře, že to bude hotové, ačkoli to potrvá a půjde pro řidiče o komplikaci,“ okomentoval místní obyvatel.

Setkání s lidmi

Podrobnosti projektu přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos. Podotkl, že kácení dřevin musí být hotové do konce března. Do té doby totiž trvá vegetační klid. „Toto obstarává Kraj Vysočina. My na to navážeme pracemi v jarních měsících, jakmile nastane vhodné počasí,“ nastínil starosta.

Ve Žďáře kvůli rekonstrukci dopravní tepny uspořádají v březnu setkání s veřejností. „Podrobnosti připravujeme. Řešíme, jak bude vypadat autobusová a osobní doprava, jaká budou dopravní omezení a jaký bude režim na stavbě,“ předeslal Mrkos.

Nové čističky i fotovoltaiky. Na Žďársku vodaři investují stamiliony

Projekt vyjde na více než sto milionů korun. Podle radní Karolíny Kostečkové jde o náročnou akci. „Sama rekonstrukce Vysocké je zřejmě nejnáročnější akcí, kterou městský úřad za velmi dlouhou dobu koordinoval. Střetávají se zde síťaři, plynaři, elektrikáři, optika, kanalizace, silničáři, veřejné osvětlení, zeleň, chodníky, parkování a také miniokružní křižovatka na Wonkově a most na Studentské přes potok Staviště,“ vyjmenovala Kostečková.