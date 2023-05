Na líné a nezodpovědné třídiče odpadu si políčí strážníci ve Žďáře nad Sázavou. U kontejnerů začnou v květnu hlídkovat fotopasti. Hříšníkům, kteří ke kontejnerům odhodí nepatřičný odpad, hrozí až desetitisícová pokuta.

U kontejnerů ve Žďáře nad Sázavou začnou v květnu hlídkovat fotopasti. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

V okolí žďárských nádob na plast, papír či sklo běžně leží poházené kartony, polystyreny nebo židle. Důchodkyně Jaroslava Jarošová nedávno dokonce u kontejnerů viděla vykopnuté dveře. I kvůli tomu není proti nalíčení fotopastí. „Lidé se pak třeba konečně chytnou za nos. Nejen že odpady hází okolo, ale často i do kontejnerů hodí, co tam nepatří. Přitom je třídění mnohem pohodlnější než kdysi. Dříve bylo pár popelnic na celé sídliště a sotva se třídilo. A přesto stále někteří zůstávají lhostejní i k místu, kde bydlí,“ zkritizovala Jarošová.

Naposledy strážníci řešili nepořádek v Revoluční a Brodské ulici. Vedoucí žďárských strážníků Martin Kunc podotkl, že viníky dopadli a rozdali jim pokuty. „Největší pokuta, kterou jsme kdy dali, byla pětitisícová. Ale ta může vystoupat až na deset tisíc korun. Nejde donekonečna vysvětlovat, že ve městě máme sběrný dvůr, kam nábytek patří,“ upozornil.

Na fotopasti upozorní nálepky

Fotopasti zatím ve městě nejsou. „Budeme mít brzy schůzku, kde se domluvíme, kam všude je dáme. Budeme je nasazovat průběžně na místa, kde nacházíme černé sládky nebo pohozené věci u kontejnerů,“ předeslal Kunc s tím, že na fotopasti budou upozorňovat nálepkami. A dodal, jak bude městská policie přistupovat k nezletilým. „Ti dostat pokutu nemohou stejně jako jejich rodiče. Budeme to řešit edukací a rozhovory s rodiči,“ vysvětlil.

Fotopasti budou podle starosty Žďáru Martina Mrkose ve městě kolovat. „Bude to takové tajemství policie. Veřejnost si musí uvědomit, že veřejný prostor má nějakou hodnotu. Většina lidí je slušná. Nelze ustupovat těm, kteří to nerespektují a jsou líní a neohleduplní. Chápu, že občas může být kontejner plný, přesto je jejich síť hustá a nemusel by být problém dojít k jinému,“ uvedl starosta.

Proti pastím, které viníky zachytí, není ani Stanislav Horníček. „S poházenými věcmi se potkávám čím dál častěji. Přitom není nijak složité takovou krabici rozřezat na menší kousky, aby se do kontejnerů vešly. Osobně jsem využil nedávno i sběrný dvůr. Jde tam zdarma dovést skoro všechno včetně nábytku,“ řekl žďárský obyvatel.