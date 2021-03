V obci Zubří na Novoměstsku lze natrefit na poněkud netradiční obrázek. Velké dřevěné lopatky větrného mlýna se tam roztáčejí vedle korun stromů. Ten, kdo chce větrník nebo také větřák, jak se mu kdysi říkalo, spatřit, se ale musí dívat velice pozorně. „Je trochu zastrčený na kraji obce, takže ho lidé snadno přehlédnou. Najdou ho většinou jen ti, kteří o něm ví,“ poznamenal starosta Zubří Jiří Havlíček.

Velké dřevěné lopatky větrného mlýna se roztáčejí vedle korun stromů. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Zuberský větrný mlýn nelze zařadit do žádné ze škatulek, do nichž se větrné mlýny běžně dělí. Není ani sloupový, ani holandský. Na jeho vzezření se podepsaly ony pověstné zlaté české ručičky. „Mlýn postavil můj děda. Ve třicátých letech minulého století kopal studnu a chtěl, aby se voda nemusela do stavení nosit. Studna je totiž vzdálená asi tři sta metrů a nosit vodu tak daleko je značně namáhavé. Tak postavil větrný mlýn, který vykonává funkci čerpadla,“ vysvětlil vznik pro Novoměstsko netypické stavby nynější majitel větrného mlýna František Svoboda.