Zdar bratře prezidente, vítali při jedné z jeho návštěv v Novém Městě na Moravě Masaryka. A středem pozornosti se stal první československý prezident i v předvečer Dne vzniku samostatného Československa, kdy se na zdi první základní školy objevila světelná projekce.

V předvečer Dne vzniku samostatného Československa se na zdi školy objevila světelná projekce. Ale až poté, co byly položeny věnce na pěti pietních místech. Lidé si připomněli i návštěvu prvního československého prezidenta. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

To ale až poté, co hasiči, skauti, městští strážníci i představitelé města uctili významné datum na pěti pietních místech. „Přišlo docela málo lidí. Ale projekce je až do noci, určitě se sem lidé staví po setmění,“ komentovala nízkou účast Novoměstských místní obyvatelka Marie Svobodová.