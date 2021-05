Spělkov leží na pravém, moravském břehu řeky Svratky, která tvoří historickou hranici mezi Čechami a Moravou. Počátky obce spadají do 13. století a jsou spjaty s kolonizací pánů z Medlova.

Název obce je pravděpodobně odvozený od jména Spěl, což mohl být zakladatel obce.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkSpělkov je známý mimo jiné unikátními výhledy do krajiny. Ty se nabízí i z místního hřbitova, který byl založený v roce 1880. „V roce 2018 jsme ho opravili. Opravovali jsme ho nadvakrát a teď je moc hezký. Pohřbívají se tam ale jenom evangelíci, hřbitov je evangelický. Katolíci jsou pohřbívaní v Krásném,“ říká starostka Spělkova Alena Šídlová.

Čím žil Spělkov v poslední době?

Starostka spělkova Alena Šídlová.Zdroj: Deník/Helena Zelená KřížováVloni jsme vyměnili svítidla na veřejném osvětlení za úspornější. Ušetříme tak padesát procent na elektřině. S tím nám pomohla dotace.

Jaké dotační programy využíváte?

Hlavně se snažíme čerpat z Programu obnovy venkova. Požádali jsme si o dotace i letos. Chceme vyměnit plot u pomníku padlých. Je tam už dvacet let a nevypadá už nejlépe. Opravíme také zábradlí u Dolního rybníka a lavičky.

Spělkov je velmi hezky udržovaný. Kdo vám pomáhá s údržbou?

Bereme si z úřadu práce člověka na veřejně-prospěšné práce. Využíváme to spoustu let. Zakoupili jsme i malý traktor. Takový, aby na něj člověk, co s ním jezdí, nepotřeboval řidičák. Je vhodný i na sekání trávy, takže se s ním sekají i okraje silnice ze Spělkova do Krásného. Tato komunikace je obecní. Dříve jsme to sekat nechávali od silničářů, ale to lezlo hodně do peněz. Takto si vystačíme sami.