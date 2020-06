S nápadem pořádat burger beer fest přišli nájemci meziříčského Jupiter Clubu Tomáš Hrabálek a Michal Vaněk. „Když jsme si tento objekt na podzim pronajali, tak jsme uvažovali o nějakém letním food festivalu. Nesehnali jsme ale tolik producentů jídla, tak jsme se rozhodli, že zaměříme jen na hamburgery, které si navíc uděláme úplně sami,“ prozradil Hrabálek.

„Během prázdnin se bude ve městě každý víkend konat nějaká akce, takže my jsme taková první vlaštovka. Navíc je to jedna z prvních větších akcí po koronaviru. Chtěli jsme to koncipovat hlavně jako přátelské setkání u dobrého jídla a pití a oživení náměstí. O hudební program se postarala místní skupina Accort,“ řekl Hrabálek.

Šanci na prezentaci se rozhodli dát i lokálním pivovarům. „Burgery a pivo k sobě zkrátka patří. Z místních jsme tady měli pivovar Dalešice a Svatojakubský Pivovar. A naopak z těch větších, to byl Staropramen a pardubický a ostravský pivovar,“ přiblížil Hrabálek.

Kachní maso i losos

Co se týče burgerů, mohli příchozí ochutnat hned deset druhů. „Nejvíce šly na odbyt samozřejmě hovězí, ale nabízeli jsme i kachní maso, kuřecí stehna či lososa. Mysleli jsme i na vegetariány a pro ně jsme měli připravený burger s řepou a kozím sýrem a nebo se sójovou packou,“ vyjmenoval Vaněk.

Objevila se mezi nimi i jedna specialita, a to králičí burger. „To byl marinovaný králičí skelet v mleté verzi s různým kořením. Nechyběl tam ani špek, protože králík je sám o sobě suchý a je potřeba ho nějak upravit. Myslím, že výsledek se nám docela povedl,“ pověděl Vaněk.

Vše, co lidé mohli ochutnat, bylo domácí. „Je to skutečně naše výroba. Děláme si vlastní bulky, dipy i majonézu,“ potvrdil Vaněk.

Nakonec se prodalo přes 1 550 burgerů. „Trochu nás to číslo překvapilo. Čekali jsme, že lidé budou chodit až k večeru, ale oni začali přicházet už v jedenáct dopoledne. Skutečně jsme se za celý den nezastavili, ale s výsledkem jsme moc spokojení,“ neskrýval nadšení Hrabálek.

Bezmasý byl nejlepší

„I jsme celkem podchytili organizaci a netvořily se nám dlouhé fronty,“ přidal se Vaněk. „Každému jsem se snažil věnovat alespoň minutu, abych měl zpětnou vazbu, a zatím jsem slyšel samou chválu,“ dodal.

To potvrdil i Robert Mareš, který do Velkého Meziříčí zavítal z Třebíče. „Ochutnali jsme burgery s králičím masem, mletým hovězím a vegetariánský burger s kozím sýrem. Paradoxně právě ten bezmasý byl asi nejlepší, nicméně dobré byly všechny,“ zhodnotil Mareš.

Nejen jídlo mu však učarovalo. „Festival je sice malinký, čekal jsem ho trošku větší, ale atmosféra je tady výborná. Když bude ta možnost, určitě dorazím i na příští ročník,“ svěřil se Mareš v průběhu sobotního dopoledne.

Rozšíření se festival možná dočká další rok. „Nechtěli jsme to letos přepálit, aby to případně nebyl propadák. Když ale vidím, jaký to mělo úspěch, tak naše portfólio na příští rok nejspíš rozšíříme,“ slíbil na závěr Hrabálek.