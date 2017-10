VIDEO: První Den venkova přilákal davy lidí včetně nimroda Dominika Haška

Žďár nad Sázavou - Hospodaření, vodu, lesy, myslivost, rybářství i život, jakým kdysi žili lidé na venkově, připomněl první ročník Dne venkova, který uspořádali ve žďárském zámku. Nechyběly při něm ukázky práce tažných koní, povídání o chovu drobného zvířectva, dílničky pro děti, stromolezectví, hrabání listí, střílení z posedu, soutěž v počítání letokruhů, zemědělské stroje, ale třeba i vystoupení folklorního souboru.

Návštěvníci se v zámeckém areálu rovněž mohli seznámit s ukázkami práce s loveckými psy, u čehož nemohla chybět někdejší hokejová brankařská jednička a dnes zapálený nimrod Dominik Hašek se svými dvěma psy. „Tohle je anglický setr Gándý, jsou mu čtyři a půl roku, a půlroční maďarský ohař se jmenuje Čírio. Všechno se to píše česky, prostě tak, jak se to slyší. Oni samozřejmě mají jiné jméno, ale já jim takhle říkám, a když už to píšu, tak to píšu česky,“ představil s úsměvem své dva psí kamarády Dominik Hašek, který byl v zámku ihned po svém příchodu v obležení fanoušků.

Podle jeho slov ho na myslivosti, které v posledních letech propadl, nejvíce láká příroda. „Ať už je jedná o krásné lesy, rybníky a louky, anebo lidi, kteří přírodu, kterou miluji, mají také rádi. Další věc jsou moji pejskové, kteří tím žijí. Když se k tomu člověk jednou dostane, tak se zamiluje a už od toho nechce jít pryč,“ vyznala se ze své lásky k přírodě někdejší legendární „devětatřicítka“.

Návštěvníci prvního Dne venkova se i přes chladné počasí s častými dešťovými přeháňkami bavili při různých aktivitách, v programu byly také komentované prohlídky okolí Konventského rybníka, výstava trofejí, výroba ptačích budek, štípání dříví, projížďka na voze taženém koňmi či možnost nákupu na jarmarku na pivovarském dvoře nebo ochutnávky gastronomických dobrot. „Dětem se nejvíce zalíbila projížďka s koňmi, je jim jedno jestli zrovna prší, anebo ne, už jsme jeli dvakrát a myslím si, že to nebylo naposledy. Také je zaujala povříslovačka, ale museli jsme jim nejdříve vysvětlit spoustu pro ně už neznámých slov, jako je povříslo, snop nebo panák,“ popsala Jaroslava Fialová ze Žďáru, která se na Den venkova vydala se svými vnoučaty.