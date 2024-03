Obchvat na východě Žďáru nad Sázavou by byl drahý a ohrozil by přírodu

Přeložka silnice I/37 ve Žďáře měří necelých sedm set metrů. Začínat bude ve středu nového kruhového objezdu v Jihlavské ulici. Křižovatka propojí také ulici Chelčického, kde leží autobusové i vlakové nádraží. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jiří Veselý popsal, kudy cesta dále povede. „Trasa pokračuje jihovýchodním směrem. Následně se stáčí na východ,“ uvedl Veselý.

Zhruba polovina trasy vznikne na území, které je v současnosti využívané pro zemědělské potřeby. Část tvoří také plochy určené pro skladování. Týká se to také kovošrotu, který stojí poblíž. Ředitel společnosti Metalšrot Radim Šebesta počítá s tím, že stavba firmu do nějaké míry ovlivní. „Dotkne se nás to na obslužné silnici. Uvidíme ještě, jak moc nás projekt celkově zasáhne. Přesněji to budeme vědět, až stavba skutečně začne. Vždycky se může něco změnit,“ okomentoval Radim Šebesta.

Mezi objekty v místě poblíž je také obchod s koberci nebo řadové garáže. Žádná demolice však v tomto roce už potřeba nebude. Podle mluvčího silničářů stihli pracovníci v loňském roce to, co bylo potřeba.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Poblíž chystané silnice jsou i sklady firmy Řádek. Ty do několika měsíců zaniknou. Podrobnosti vysvětlil jednatel firmy Lukáš Řádek. „Byli jsme v pronájmu a musíme se vystěhovat. Nově budeme v Jamské ulici. Myslím si ale, že obchvat Žďáru je určitě potřeba. Určitě odlehčí dopravě a řidičům zkrátí cestu. Já to vítám. A nejsem určitě jediný, kdo bude tvrdit, že to tak mělo být už dávno,“ okomentoval jednatel.

Jiří Veselý z ŘSD ještě doplnil, že co nejdříve začne úprava povrchu. „Poté budeme hned pokračovat s budováním. Po dokončení bude úsek navazovat na zprovozněnou propojku ulic Brněnská a Jamská,“ předeslal s tím, že hotovo by mělo být v příštím roce. Projekt vyjde na více než sto milionů korun.