VIDEO: Nepi Jano, nepi vodu. Ajajaj! Rozléhalo se při hodech Velkou Bíteší

Nepi Jano nepi vodu, voda je ti len na škodu, napi sa ty radšej vína, to je dobrá medecína! Zpívá hlubokým hlasem dědula s kulatým bříškem. Cérky a ogaři v krojích mu se pohupují do rytmu, mávají sukněmi. „Ajajajajaj!“ výská děda. Jeho hlas letí celým náměstím Velké Bíteše na Žďársku, přičemž píchá do ušních bubínků tak intenzivně, že musí skončit až ve vedlejší vesnici.

Hody ve Velké Bíteši na Žďársku. | Video: Deník/Pavel Podešva