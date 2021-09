„Je to sen každého kováře, každý z nás chce slyšet své jméno a být pozvaný na pódium k převzetí ceny. A když se to povede, pak je samozřejmě radost na místě,“ dodává.

On sám se soutěže účastní každoročně. A stále sklízí úspěchy. „Už jsem vyhrál několikrát, poprvé asi před deseti lety. Tehdy jsem dostal cenu za vývěsní štít, který jsem dělal pro Café-Bar ve Žďáře nad Sázavou. Byl to stylizovaný hrnek s kávou. Zpracování návrhu mi trvalo rok a z vítězství v soutěži jsem pak měl ohromnou radost,“ vzpomíná Karel Ondráček.

Námitky svých zákazníků ale chápe. „Je tu určité riziko poškození. Pokud se ale něco stane, vždycky to napravím,“ říká.

Dopravit rozměrná díla na soutěž není jednoduché. Kovář nejprve musí oslovit jejich současné majitele, protože jde o výrobky, které už nejsou v jeho držení. „Nejprve musím přesvědčit zákazníka, aby mi je na soutěž půjčil. Někdy to nevyjde, každý zákazník nemá pochopení a nechce půjčit něco, co už je jeho majetkem,“ potvrzuje kovářský mistr.

