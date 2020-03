Prázdné ulice i náměstí, zavřené obchody i restaurace, prázdná parkoviště. Lidské hlasy, ruch a šum vystřídalo rozpačité ticho narušené občas jen hlášením rozhlasu. Na dveřích prodejen informace o uzavření. Takto nyní vypadají města na Žďársku.

Hlášení v Novém Městě na Moravě. | Video: Deník/ Helena Zelená Křížová

„Pocházím z Nového Města na Moravě a chtěl jsem ho ukázat i svému synovi. Asi to nebyl nejlepší nápad, je to tu dost děsivé. Připomíná mi to válečné filmy, hlavně začátek protektorátu. Není to to, co jsem si z města pamatoval. Dříve žilo. Teď je mrtvé. To ale není jen problém Nového Města,“ poznamenal Petr Kalášný z Brna.