„Pojďte ochutnat, dejte si grilované krevety, láká prodavač.

„Vždyť to na mě ještě kouká, do toho bych nemohl kousnut,“ směje se Roman Rychlý, který se do Žďáru přijel podívat s manželkou a dvěma dětmi. Těm se nejvíce líbila kovová zoologická zahrada. „Nemůžeme je odtamtud dostat,“ potvrzuje Iveta Rychlá.

Kov a jídlo se na Farských humnech prolínají na každém kroku. Hned vedle kovové zoologické zahrady jsou plně obsazené lavice z odlitků Žďasu. Jejich autorem je umělecký kovář Pavel Jekl z Nasavrk, který na slavnostech jídla a kovu také nesmí chybět. „Jsem rád, že se lidem lavičky líbí,“ pronáší a hned se zase vrací zpět k rozpálené výhni. Návštěvníci si tak díky němu mohou černé řemeslo prohlédnou pěkně zblízka. A taky si ho vyzkoušet. „Musí mi pomoct, přece nepřišli jen na jídlo,“ směje se kovářský mistr.

„Ten pan kovář je kus chlapa, to já bych to asi nedokázal, jsem spíš taková třasořitka,“ okukuje práci mistra černého řemesla Roman Rychlý.

Umělecký kovář na to má ale jiný názor. „To zvládne každý. Je to spíš o grifu. Kdybych nevěděl, jak se k tomu mám postavit, tak se umlátím k smrti,“ konstatuje s trochou nadsázky Pavel Jekl.

Burger i červi

Hodně návštěvníků si přišlo Futrování na Farských humnech vychutnat už podruhé. Tak jako třeba Petr Staněk ze Žďáru nad Sázavou. „Vloni jsem tu taky byl. Dnes jsem už zkusil burger, žebírka a asijskou směsku. Není tu nic, co bych rád neochutnal. Ani červi mi nevadí. Ty jsem si dal už vloni,“ rozplývá se nad bohatou nabídkou.

Slovy chvály nešetří ani další návštěvník. „Je to tu vynikající. Ochutnal jsem skvělá žebírka, a teď si jdu pro kávu a něco sladkého. Bude to buď palačinka nebo rum,“ rozesměje se David Starý.

Kromě jídla si užívá i kulturní program. „Hraje tu úžasná irská muzika. A já mám irskou muziku rád,“ chválí příjemnou zvukovou kulisu David Starý.