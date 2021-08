„Tehdy jsme dělali najednou pětadvacet nových parcel a všichni se obávali toho, že když přijdou noví lidé, tak se vesnice rozhádá. Proto jsme se rozhodli vytvořit Kámen porozumění. Který by místní a přistěhovalce spojil,“ vysvětluje starosta Jam Jiří Šikl.

Kámen byl ze země vyzdvižený při výstavby kanalizace v sedmdesátých letech minulého století. Pak se na něj zapomnělo. Před nedávnem se ale stal dominantou místa s novou výstavbou. Obec pak zorganizovala společné setkání místních a přistěhovalců a stanovila jasná pravidla. „Řekli jsme si, že se nebudeme hádat a osočovat. A že když něco budeme chtít, tak to řekneme. A funguje to. S příchozími nemáme žádné problémy," hodnotí vztahy místních a „naplavenin" Jiří Šikl.

V Jamách nabízeli celkem čtyřicet stavebních parcel. Ty byly během krátké doby obsazené. O bydlení v obci v dosažitelné vzdálenosti od Žďáru nad Sázavou je totiž nebývalý zájem. „Posledních sedm parcel bylo prodaných během jedné hodiny,“ říká jamský starosta.

Další stavební parcely už ale v Jamách nechystají. „Stavěli bychom, peníze na to máme. Ale nemáme pozemky. Dnes je doba, kdy se pozemky neprodávají. Schválili jsme sice nový územní plán i s vytyčenými stavebními parcelami, ale nedokážeme odkoupit pozemky,“ popisuje současnou situaci Jiří Šikl.

V Jamách se podle místních žije dobře. „Já jsem místní rodačka a dříve jsem se chtěla přestěhovat do města. Ale postupem času docházím k tomu, jak je tady hezky. Jak mám ráda zdejší klid a rodinnou atmosféru,“ vyznává se místní obyvatelka Marie Brychtová.