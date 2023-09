Předem daná bude výška budov, sklon střechy nebo typ plotů. Má to svůj důvod a architekta to dává do kontrastu s domy, které stojí jen několik metrů od nové čtvrti. „Stojí tam pár bungalovů a pak najednou třípatrový dům. Každá střecha je jiná. Na člověka to působí disharmonicky, když se na to podívá. To se nyní na Hliništích nestane. Přesto to neznamená, že jednotlivé domy budou jednotvárné a stejné,“ ujišťuje Uchytilová na veřejné prohlídce. Starosta Alexandros Kaminaras následně nastiňuje cenu, kterou by měly pozemky stát.