Slavkovice - „Pojď Karle a leť!“, „Miluju draky!“ - takové a další výkřiky se ozývaly na kopci nad Slavkovicemi. Děti z místní školy se tam totiž svými učitelkami pustily do tradiční podzimní zábavy – pouštění draků. Těch podomácku vyrobených i těch zakoupených v obchodech.

Děti ze slavkovické školy pouštěly draky. | Video: Deník/ Helena Zelená Křížová

Školáčci si volnou hodinu věnovanou oblíbené podzimní činnosti náležitě užívali. Právě draci je provázeli po celý den, tedy i v předmětech, kde by draky jen málokdo čekal. „Máme každý měsíc projektový den, pokaždé je jinak tematicky zaměřený. V říjnu je to téma drak, v září jsme zase měli téma brambory. Celý den pak věnujeme danému tématu, a to v každém předmětu,“ vysvětlila ředitelka Základní školy Slavkovice Jana Láchová.