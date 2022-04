K události došlo na Žďársku u Osové Bítýšky, přesněji na 153,6 kilometru dálnice ve směru na Prahu. Nehodu šesti vozidel prověřují policisté z dálničního oddělení Velký Beranov jako tři samostatné dopravní nehody. „K jedné z nich by potřebovali získat případné svědky. Jedná se o střet tří vozidel – jednoho dodávkového vozidla značky VW a dvou osobních vozidel – Mazda a Škoda Octavia,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že se při této nehodě vážně zranili dva lidé.

Policisté zatím ví, že řidič a dodávkou jel v levém jízdním pruhu a nestačil včas zareagovat na situaci. Narazil do zadní části auta před sebou. „Vlivem tohoto střetu byla Mazda odražená směrem vpřed ke středu komunikace, kdy narazila do Škody Octavia. Toto vozidlo bylo odraženo vpravo mimo komunikaci dálnice do odvodňovacího žlabu,“ popsala nehodu Čírtková. Mazda přitom byla odmrštěná na betonová středová svodidla a skončila na střeše.

FOTO: Na D1 u Bíteše se srazilo sedm aut. Tvořily se kolony, zasahoval vrtulník

Řidiči, kteří byli svědky této nehody, případně mají k dispozici kamerové záznamy z palubních kamer by měli kontaktovat linku 158, případně přímo policisty na dálničním oddělení Velký Beranov na telefonu 974 262 750 nebo 974 262 751.