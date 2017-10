Více než sto let starou hospodu v muzeu otevřou v prosinci

Okříšky, Bystřice nad Pernštejnem – Od té doby, co se fotbalisté Okříšek vyhoupli do čela tabulky, nevyhráli. Po porážce do Pelhřimova a remíze ve Velkém Meziříčí přišla v 11. kole krajského přeboru domácí porážka od Bystřice.