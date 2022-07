„Já jsem to nikde neslyšela ani nečetla. Neviděla jsem to ani vyvěšené v domě, ale možná jsem si jen nevšimla. Až dcera mi to řekla. Chtěla jsem si obarvit hlavu a musela jsem ve studené vodě,“ postěžovala si například Helena Zikmundová.

Odstávka je nepříjemná také pro důchodkyni Jindřišku Vaňkátovou. „Nedá se nic dělat, musí se to vydržet. Ale chybí to, člověk už je na to zvyklý. Dopředu jsem to věděla, u nás byly v domě informace vyvěšené na chodbě,“ uvedla.

Za to, že teplá voda neteče, může odstavení teplárny Žďas včetně vysokonapěťové rozvodny. Firma Žďas provádí preventivní údržbové práce a opravy a napojení nových kotlů. A to za plného provozu provádět nemůže. Hlavní důvod je však jiný. „Připravujeme potrubní napojení nových plynových teplovodních kotlů K9 a K10 o výkonu 2 x 6 MW,“ vysvětlil Luboš Štěpánek ze Žďasu.

Ve Žďáře od neděle do čtvrtka nepoteče teplá voda. Teplárny odstaví horkovod

Dodávku tepelné energie by pak mohli obnovit v průběhu čtvrtka, 21. července. Žďárští tedy ještě musí vydržet. „Mně to nevadí, dnes je horko, ráno jsem se krásně osvěžila studenou vodou. U nás byly informace o odstávce vyvěšené v domě na chodbě, dočetla jsem se to i na facebooku,“ řekla s úsměvem Mirka Odehnalová, která dokonce pamatuje i časy, kdy teplá voda netekla několik dnů. „Já jsem pamětnice,“ usmála se a pokračovala: „Voda netekla třeba i dva týdny. Tohle je v pohodě. Vadit by to mohlo třeba v bazénu, kde se lidi po plavání chtějí osprchovat teplou vodou. Tam se teď chystáme, snad to nebude tak hrozné.“

Problém s odstávkou nemá ani Lenka Dočekalová. „My jsme minulý týden nebyli doma, takže jsme se o tom dozvěděli náhodou. Zvládáme to dobře, je teplo, takže se doma moc nezdržujeme,“ poznamenala s úsměvem.