Jak proměnit „Věžičku”, řeší ve Žďáře nad Sázavou . Lokalita uvnitř sídliště Žďár 3, přezdívaného Stalingrad, by měla lépe sloužit místním obyvatelům.

Jak zkulturnit prostor v sousedství bytového domu, ozdobeného charakteristickou věží, napoví sociologicko-antropologický průzkum odborníků z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Výzkum se uskuteční ve dvou vlnách v červnu. První etapa začne už 10. června.

Cílem výzkumu, který si objednalo město, je zjistit, jak by se “Věžička” mohla a měla proměnit. “Prostor má lépe sloužit zájmům místních komunit tak, aby se obyvatelé mohli neformálně setkávat a posílit vzájemné vazby,” uvedla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Výzkumem se bude zabývat tým ze sociálních a kulturních antropologů z pardubické univerzity. Pomoci k tomu mají rozhovory, ankety nebo skupinová setkání s místními obyvateli.

Do šetření budou zařazeni i zástupci nejrůznějších zainteresovaných skupin jako jsou sociální služby, školství, neziskový sektor, kulturní instituce, představitelé města a další.

Výzkumníci na základě informací a dat získaných v rámci terénního výzkumu mezi obyvateli analyzují, jaké možnosti lokalita má a co od ní místní v nejrůznějších směrech očekávají pro svůj každodenní život, jaké funkce by měla naplňovat. Výsledky výzkumu pak městu poslouží jako podklad pro zadání architektonického návrhu rekonstrukce lokality.

“Žádné žďárské sídliště nemá podobně velkorysý prostor jako je “Věžička”. S ohledem na místní komunity v lokalitě to vidíme jako příležitost vytvořit skutečně funkční prostor, který lokalitu oživí a podpoří setkávání místních. Dlouhodobě se snažíme zapojit veřejnost do nejrůznějších projektů a ani tady se bez pomoci veřejnosti neobejdeme,” vysvětluje starosta Martin Mrkos.

Lokalita “Věžičky” je část sídliště, které vzniklo v padesátých letech minulého století a obecně je ceněné svým promyšleným urbanismem. Název pochází od jednoho z domů s typickou věžičkou na střeše. Zmíněná lokalita má díky své poloze a prostoru velký potenciál, město chce vytvořit funkční prostor pro zhruba 1 400 místních obyvatel. Průzkum má být hotový do konce června a do konce prázdnin by měl tým městu odevzdat finální výzkumnou zprávu.

„Výzkumný tým by rád požádal obyvatele lokality U Věžičky, aby se v případě svého zájmu do výzkumu zapojili. Zajímají nás vaše názory, postoje a očekávání. Budeme realizovat individuální rozhovory s obyvateli i skupinová setkání (focus groups). Pokud máte zájem se šetření zúčastnit, kontaktujte Ladu Vikovou (lada.vikova@upce.cz). Do předmětu emailu uveďte Výzkum Žďár nad Sázavou. Za případný zájem děkujeme a těšíme se na setkání,“ vzkazuje místním Michaela Konopíková z pardubické univerzity.

