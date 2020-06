„Byla zpřístupněna od 1. června,“ informovala Kamila Dvořáková z Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou, které zájemcům návštěvu věže umožňuje.

Zájemci o prohlídku, kterou je možné doplnit odborným komentářem průvodce, se mohou objednat telefonicky na číslech 566 688 116 a 731 181 839. Nebo se dostavit do budovy bývalé tvrze, v níž muzeum sídlí, a to mezi 9 a 11.30 hodinami nebo mezi 13 a 16.30 hodinami. „Mělo by jít o skupinku pěti osob a více, maximálně ale patnáct lidí. Provázíme každý den s výjimkou pondělí a deštivého počasí,“ připomenula Dvořáková.

Nabídka muzea vychutnat si pohled na Žďár a Zelenou horu z vrcholu věže potrvá až do konce října.