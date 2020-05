„K vidění bude, mimo výjimečného pohledu na město z ochozu věže, i expozice o městě s 3D modelem centra nebo replika bytu zvoníka. Chloubou věže je největší osvětlený ciferník ve střední Evropě. Jednotné vstupné dvacet korun budou vybírat bývalí studenti místního gymnázia,“ informovala Zuzana Najtová z velkomeziříčského úřadu.

Z vrcholu čtyřiašedesát metrů vysoké věže si může kdokoliv dopřát výhled, který byl kdysi výsadou jediného člověka. Věžník to ovšem tehdy nebral jako privilegium, záviděníhodný výhled byl pro něj spojen s náročnou prací.

„Věž kostela svatého Mikuláše bude zpřístupněna už pošestnácté. Otevřená bude denně po dobu tří měsíců. Provozní doba je až do závěrečného dne 31. srpna stanovená vždy od pondělí do soboty od devíti do osmnácti hodin, v neděli pak až od dvanácti do osmnácti hodin,“ doplnila Najtová.