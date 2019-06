Žďársko - „Kam s ním?“ Tuto otázku si během letních prázdnin položí snad každý rodič dětí předškolních i školou povinných. Luxusem hlídacích babiček a dědečků se může pochlubit jen málokdo a školky a školní družiny nebývají otevřené po oba dva prázdninové měsíce. Jednou z možností řešení palčivého problému jsou příměstské tábory.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Organizují je většinou domy dětí a mládeže a je o ně nebývalý zájem. „Občas příměstské tábory využívám, jsou skvělé, děti to baví a chodí tam rády, ale musím říct, že to taky pěkně leze do peněz. Prarodiče nám děti hlídají jen málokdy, chápu to, mají svůj život a své zájmy, jsou zvyklí na svůj klid a nechtějí mít doma po celé prázdniny naše děti, i když je mají opravdu rádi. Takže jsem za tábory vděčná,“ řekla Kamila Doležalová ze Žďáru nad Sázavou.