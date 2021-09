Do provozu dopravce nasadí v celé republice nasadí nové vlaky v hodnotě zhruba devíti miliard korun. „Velká část z nich začne jezdit od začátku nového jízdního řádu a další podle plánu nasadíme v průběhu roku 2022,“ řekl předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik.

Větší komfort budou mít cestující v rychlících Vysočina z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna. „Odstavíme tam nejvíce starších vozů, takzvaných koženek. Nahradíme je moderními vagony,“ uvedl náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.