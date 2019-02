Osová Bítýška – V druhé polovině roku by se měl začít budovat šoféry i místními obyvateli dlouho očekávaný obchvat Osové Bítýšky na státní silnici I/37. Hotovo bude v roce 2021. „Připravuje se zadávací dokumentace, předpokládáme, že na jaře zahájíme výběrové řízení. Harmonogram prací a cenu budeme moci upřesnit až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,“ vyjádřila se mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR coby investora stavby Nina Ledvinová.

Stavba obchvatu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Přeložka komunikace, která vyvede dopravu severním a východním směrem od obce, má být dlouhá necelé tři kilometry, přičemž odhadovaná cena je zatím nižší než dvě stě milionů korun. Odklonem „sedmatřicítky“, která prochází středem obce, mimo zástavbu si tamní lidé slibují především zvýšení bezpečnosti. Také dětí, které do obce dojíždějí do školy a od zastávky musejí přecházet frekventovanou silnici. „Jde hlavně o bezpečnost. Jsme spádová obec, takže do školy k nám dojíždí nějakých 160 dětí,“ poznamenala starostka Osové Bítýšky Lenka Štěpánková. Dalšími problémy na průtahu obcí jsou hluk a exhalace.

O vytěsnění tranzitní dopravy v Osové Bítýšce usilují už řadu let, před několika roky nechali nainstalovat alespoň zpomalovací radar. Ne všichni šoféři však sundají včas nohu z plynu.

Přeložená „sedmatřicítka“ se ve směru od Žďáru nad Sázavou už nebude stáčet ostře do vesnice, ale povede dál po rozšířené stávající komunikaci směrem k Vlkovu. Nově vystavěná část silnice za křížením se silnicí II/390 následně obejde obec. Za ní pak ještě „vyrovná“ dvě nebezpečné zatáčky, aby dál pokračovala ve své původní trase. Opuštěná část komunikace poté poslouží jako místní komunikace.

V rámci stavby obchvatu vznikne rovněž podchod pro pěší, a to necelých čtyřicet metrů od křižovatky ve směru ke Křižanovu. Pro bezpečné převedení chodců k vlakové zastávce poslouží chodník procházející podchodem.

Změnu trasy státní silnice přivítají také šoféři. „Už jen ta prudká zatáčka do vesnice je nepříjemná, takže obchvat bude super,“ konstatoval Pavel Šťastný ze Žďáru nad Sázavou, který denně jezdí po trase mezi Žďárem a Velkou Bíteší. Na stejné silnici, jenom o pár kilometrů dál, byl loni uveden do provozu obchvat obce Sklené.