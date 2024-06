V otázce stavby elektrárny se již nyní obyvatelé Nížkova neshodnou. Ilona Toufarová vede v obci Český svaz žen. „Nebudu se k elektrárnám vyjadřovat, mám jiné starosti,“ řekla. Tesaři Aleši Dočekalovi by elektrárny nevadily, ale záleželo by na tom, kde budou stát a jak budou vypadat. „Jsem spíš proti,“ sdělil Deníku zastupitel Bohuslav Eliáš.

Podobně to vidí Miroslav Landa, který vede v obci sbor dobrovolných hasičů. Faráři Zdeňku Sedlákovi se návrh společnosti Čez nelíbí. „Považují jejich vystoupení za manipulaci. Tato energetická společnost léta spala a teď se najednou pouští s vidinou zisků do alternativních zdrojů energie a nabídky tlačí horem spodem," řekl Deníku Zdeněk Sedlák.

Další obyvatelé byli ochotni s Deníkem hovořit, ale jen anonymně, kvůli obavám z reakcí druhé strany barikády. Některým se elektrárny nelíbí, protože zničí přírodu kolem obce a odměny pro obec, konkrétně od společnosti Čez se jim zdá nízká. Další názor je ten, že elektrárny jsou potřeba, je to energie budoucnosti.

O elektrárnách obyvatelé Nížkova debatovali i při návštěvách místní prodejny Coop, ale podle prodavaček byla většina hlasů proti.

Starosta Musil poznamenal, že on sám má s větrnými elektrárnami problém a v katastru obce by je neviděl rád. „Vysočina byla postižena kůrovcem. Teď u nás plánují vysokorychlostní trať a navíc větrné elektrárny. To už je trochu moc,“ konstatoval starosta s tím, že do katastru Nížkova takové stavby podle jeho slov nepatří.

Nížkov je součástí regionu Žďár nad Sázavou, ale je také členem Svazku obcí Přibyslavska. Lídr svazku, město Přibyslav podepsalo se skupinou Čez dohodu. „My ale tuto dohodu, z důvodů o kterých jsem mluvil, nepodepíšeme,“ oznámil starosta.

Jak dodal, Čez navíc není jediná společnost, která chce v obci propagovat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Obec oslovil i Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Ta nabízí podle manažera Reda Ifraha energetické společenství v podobě fotovoltaiky a tepelných čerpadel na řadě obecních budov, snížení nákladů na výrobu pitné vody a čistění vody odpadní.