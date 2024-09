Nížkov patří do okresu Žďár nad Sázavou. Elektrárny mají stát v katastrů obce Nížkov, Špinov a Buková u Nížkova. Zastupitelstvo obce je nabídkami na výstavbu větrných elektráren oslovováno pravideln, a to různými investory. Aktuální nabídky z roku 2023 jsou od dvou společností EnVys - Energie Vysočiny a ČEZ Obnovitelné zdroje.

V otázce elektrárny ano či ne, se obyvatelé Nížkova opravdu neshodnou. Ilona Toufarová vede v obci Český svaz žen. „Nebudu se k elektrárnám vyjadřovat, mám jiné starosti,“ řekla. Tesaři Aleši Dočekalovi by elektrárny nevadily, ale záleželo by na tom, kde budou stát a jak budou vypadat. „Jsem spíš proti,“ sdělil Deníku zastupitel Bohuslav Eliáš.

Faráři Zdeňku Sedlákovi se návrh společnosti ČEZ nelíbí. „Považují jejich vystoupení za manipulaci. Tato energetická společnost léta spala a teď se najednou pouští s vidinou zisků do alternativních zdrojů energie a nabídky tlačí horem spodem," řekl naposledy Deníku.

Proto se rozhodla obec obyvatele oslovit anketou, aby znala konečné stanovisko, nebo aspoň regulérní názor většiny.

Mezi odpůrci stavby zaznívají podle starosty názory o poškození zdraví místních obyvatel, poškození krajinného rázu a zničení výhledů z památky Unesco Zelené hory a z kostela svatého Víta v Havlíčkově Borové.

Zastánci stavby naopak poukazují na to, že jde o čistý zdroj energie a neničí přírodu tak, jako uhelné elektrárny a jejich doly. Nemají nebezpečný odpad jako jaderné elektrárny. Přispívají ke stabilizaci elektrizační soustavy. Výstavba by také posílila energetickou nezávislost státu.

Starosta Nížkova Bohuslav Musil poznamenal, že on sám má s větrnými elektrárnami problém a v katastru obce by je neviděl rád. „Vysočina byla postižena kůrovcem. Teď u nás plánují vysokorychlostní trať a navíc větrné elektrárny. To už je trochu moc,“ konstatoval Musil s tím, že do katastru Nížkova takové stavby podle jeho slov nepatří.

Mezi obce, které podporují výstavbu větrných elektráren či se jinak zapojily, patří město Přibyslav, obce Velká Losenice, Poděšín a Jitkov. Naopak obce, která stavbu v současné době zamítly jsou třeba Olešenka, Brzkov a město Polná.