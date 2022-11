V Puklicích chtějí, aby další řešení měla logický postup. Starostka chce nejprve ze všeho mluvit s občany, s majiteli pozemků, zvažuje i vypsání referenda. To ale klidně může být až za rok. „Vadí mi, co se kolem toho děje. Chápu, že je to atraktivní téma, ale co se Puklic týče, je to nafouknutá bublina. Lidé mi volají a mají strach, že jim bude za barákem hučet větrná elektrárna. Podle některých médií to vypadá, že zítra začínáme stavět, tak to ale není,“ zlobila se starostka.

Větrné elektrárny by byly pravděpodobně vidět i z nedalekých Luk nad Jihlavou. „Obecně mi vadí, když se nerozumně mrhá s veřejnými prostředky, životnost je pouhých dvacet let. Při započítání nákladů je rentabilita mizivá. Narušení krajinného rázu v této lokalitě by mi asi vadilo kvůli Petrovicím. Záleželo by na tom, jak by vypadal projekt,“ stavěl se k plánům odmítavě Vít Dvořák z Luk.

Problematice obnovitelných zdrojů energie se Dvořák věnuje, a tak může hodnotit i technickou stránku. „Větrná elektrárna pracuje při rychlosti větru od čtyř metrů za sekundu do nějakých dvaceti, pětadvaceti metrů, pak musí být z bezpečnostních důvodů odstavena. Tudíž oblast Vysočiny, kdy fouká buď málo, nebo naopak moc, není až tak výhodná,“ vysvětlil.

Naopak hluk je dle Dvořáka při dobrém vyhotovení zanedbatelný a narušení krajinného rázu záleží na umístění elektrárny. Každopádně je ale dle Dvořáka jistějším zdroje fotovoltaika, ideálně na střechách budov.

Jeho slova potvrzují lidé z oblastí, kde „větrníky“ stojí. Od roku 2006 jsou čtyři větrné elektrárny u Pavlova na Jihlavsku a podle místních je nijak neruší, nejsou hlučné. „Na elektrárny jsem si zvykla, nijak mě neomezují,“ uvedla místní Zuzana Musilová a pokračovala: „Původně jich tu mělo stát více. To bychom pak asi pocítili výrazněji, výstavba dalších elektráren by mi vadila.“

V Polné ji odmítli

Problém s větrníky nemají ani ve Věžnici na hranici jihlavského a brodského okresu. „Zvykli jsme si na to, jsou tu už jedenáct let a vůbec mi to nevadí. Spíš je dobré, když jede člověk z dálky a vidí na kopečku větrníky, říká si, že už bude doma,“ usmál se před lety starosta David Drahoš. ČEZ navíc dává obci za umístění dvou elektráren peníze do rozpočtu.

V nedaleké Polné však větrné elektrárny v roce 2019 odmítli. Německá firma se tehdy jen ptala v obecné rovině, neměla ani konkrétní místo. Ale narazila. „My to nechceme mít v žádné lokalitě, a to ani v našich místních částech. Nechceme si ničit přírodu a koukat se na jiné dominanty, než jsou polenské památky," vysvětlil tehdy starosta Jindřich Skočdopole. Větrnou elektrárnu odmítli v referendu také lidé v Jamném, pro starostu Ľuboše Varhaníka je to uzavřená kapitola.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Obec Kámen na Havlíčkobrodsku je pak na Vysočině třetí a poslední, kde lidé mohou sledovat otáčení obrovských listů větrné elektrárny. Ani tam lidem stavba nijak nevadí, prostě si jí nevšímají.

Na jaře se hovořilo o zájmu investora postavit větrnou elektrárnu mezi obcemi Nyklovice a Sulkovec na Žďársku. Místní měli slíbenou levnější energii, přesto byli vůči stavbě zdrženliví. „Neslyšela jsem ještě o nikom, koho by to vyloženě lákalo,“ vyjádřila se Markéta Justová z Nyklovic.

Třebaže je na Vysočině sedm větrných elektráren a od roku 2009 nevznikla žádná nová, krajský úřad dle slov náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Hany Hajnové podobným záměrům aktivně nijak nebrání. „Stejně jako v minulosti upozorňujeme, že klíčový je souhlas dotčené obce. Z našeho pohledu doporučujeme i vyjádření obcí sousedních katastrů,“ řekla. Z jejího pohledu se investoři na Vysočině spíše zajímají o solární energii než o větrnou.

Dá se však očekávat, že na Vysočině bude vedle fotovoltaických instalací a tepelných čerpadel zájem také o stavbu „větrníků“, třebaže je jejich vybudování náročné mimo jiné na čas. „V rámci České republiky je region Vysočiny jeden z nejvíce zajímavých pro potenciální výstavbu větrných elektráren s ohledem na klimatické podmínky, ovšem nedosahuje parametrů lokalit osazovaných v zahraničí,“ porovnal Pavel Chlup, vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů společnosti E.ON Energie. Společnost však aktuálně nemá rozjednané žádné projekty instalace větrných elektráren v rámci Česka.