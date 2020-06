/FOTO, VIDEO/ Neobvyklý obrázek se naskytl lidem procházejícím v sobotu centrem Žďáru nad Sázavou. Na náměstí Republiky dojela stará vojenská terénní auta známá pod lidovým označením bojový tudor.

Na náměstí Republiky dojela stará vojenská terénní auta známá pod lidovým označením bojový tudor. | Video: Deník/ Helena Zelená Křížová

Poválečné výrobky české Škodovky sklízely zasloužený obdiv. „Je to úžasné, jak si je jejich majitelé opečovávají. Motory jim šlapou jako hodinky. Jsou to nádherná auta,“ pochválil veterány jeden z přihlížejících Pavel Konečný. „Vůbec jsem tady něco takového nečekal, bylo to příjemné překvapení,“ dodal.