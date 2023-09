Obec s nejdelším názvem v České republice, Nová Ves u Nového Města na Moravě, uspěla i v republikovém kole soutěže Vesnice roku 2023. Na sobotním jarmarku v Luhačovicích si starostka obce Helena Tučková převzala Cenu veřejnosti. Obec s necelými sedmi sty obyvateli získala nejvíce hlasů od lidí, kteří měli možnost v posledních týdnech před finále hlasovat na internetu.

Prezentace Nové Vsi u Nového Městě na Moravě v krajském kole soutěže. | Video: se souhlasem obce

„Vůbec jsme to nečekali, v soutěži jsme byli jedna z menších obcí, co se týče počtu obyvatel. O to více si toho vážím, že jsme oslovili veřejnost,“ okomentovala úspěch starostka obce Helena Tučková. Je to podle ní ocenění od místních lidí, kteří dokázali mobilizovat své příbuzné a známé, aby hlasovali.

Sobotní finále hodnotí jako vydařené. „Atmosféra byla nepopsatelná, to se musí zažít,“ dodala se smíchem starostka. Ve finále se utkalo třináct obcí ze všech krajů České republiky. S některými z nich obec navázala užší kontakt. „Určitě jsme se s některými neviděli naposledy, je to výborná příležitost, jak si vzájemně poradit a vyměnit zkušenosti v různých oblastech života obce,“ dodala starostka obce, která se pyšní bohatým spolkovým životem.

Zdroj: se souhlasem obce

Nová Ves tak napodobila loňského finalistu, obec Třeštici, která si z Luhačovic rovněž odvezla Cenu veřejnosti. Kromě toho skončila na celkovém druhém místě.

Republikovým vítězem soutěže se stala obec Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje, druhý skončil Hrádek z Moravskoslezského kraje a na třetím místě se umístila Dolní Poustevna z Ústeckého kraje.

Kromě Ceny veřejnosti byla udělena Koláčová cena za nejlepší domácí koláče, tu obdržela Andělská Hora z Karlovarského kraje.

Oprava riskantní zatáčky u Radňovic. Povrch za pět milionů nepomůže, zní kritika