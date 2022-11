S tím, že je částka opravdu nízká, souhlasí například Jan Mach ze Žďárska. „Je to něco, co dělají při svém dalším zaměstnání. Měli by být odměněni trochu víc,“ vyjádřil svůj názor.

Nově zastupitelé dostanou dva tisíce korun měsíčně, neuvolněný radní 7 500 korun. Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras považuje výši odměn, kterou zástupci města doposud pobírali, za nedůstojnou. „Za dosavadních šest set korun hrubého za měsíc toho nelze nic moc navíc po nikom chtít. Práce zastupitele, a především radního, si to však vyžaduje. Semináře, porady, práce v terénu, to vše probíhá mimo zasedání zastupitelstva nebo rady a stojí to mnoho času navíc,“ upozornil Kaminaras.

Odměna dle něj proto musí více odpovídat časovému vytížení. „Pokud chceme, aby radní a zastupitelé věnovali práci pro město více času, pak je logické, že je musíme zaplatit lépe než dosud,“ je přesvědčený. Zároveň však zdůraznil, že i po zvýšení částky nebudou dosahovat zákonem stanovené maximum tak, jak to mají v jiných městech.

Ve srovnání například s Novým Městěm na Moravě, které je na tom co do počtu obyvatel podobně jako Velké Meziříčí, odměňují zastupitele jedním tisícem korun za měsíc, radní pobírá 4000 korun měsíčně. Navýšení odměn tady neplánují. „Měnit to nebudeme, je to takto nastavené už dlouho,“ vysvětlil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.